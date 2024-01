Overclocker un SSD ? Oui, c'est possible, mais ça risque bien de ruiner votre précieux

Afin de réaliser son overclocking, Gabriel Ferraz a désossé le SSD pour le brancher sur un adaptateur SATA III vers USB 3.0 doté d'un bridge JMS578. Le contrôleur n'était qu'à 400 MHz alors qu'il est prévu pour tourner jusqu'à 500 MHz. Pire pour la NAND : elle était à 193 MHz alors qu'elle est prévue pour 400 MHz. Branchement et modifications du firmware réalisés par notre diplômé en information, les benchs pouvaient démarrer.

Sans grande surprise, les premières mesures – en séquentiel – n'apportent rien et pour cause, l'interface SATA est saturée de base. En revanche, les débits observés en aléatoire montrent de beaux progrès avec, sur les tests de stockage de 3DMark et PCMark 10, respectivement + 21 % et + 11 %.