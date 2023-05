Il y a bien un problème avec les premiers SSD PCIe 5.0 : Phison prépare un correctif

Pour ce qui est de la rapidité et des débits du SSD, on peut toujours ergoter sur les promesses plus ou moins tenues du PCI Express 5.0, mais le souci est ailleurs. En effet, comme le journaliste l'a démontré, non seulement le MP700 monte rapidement en température, mais il est incapable de gérer le throttling qui doit lui permettre d'abaisser ses performances pour se refroidir.

Ainsi, après un test de 86 secondes en lecture ou de 55 secondes en écriture, le MP700 a tout simplement disparu du gestionnaire de disque de Windows. Le SSD n'était plus visible et, bien sûr, plus exploitable.