MP700 : Corsair confirme son premier SSD PCIe 5.0 avant de retirer la vidéo

Parmi les points un peu plus inquiétants, notons que Corsair évoque « un dissipateur stylisé en aluminium qui aide à gérer la température et réduire le throttling ». Vu sa taille et le ventilateur présent, on espère surtout qu'il évite tout throttling ! Nous nous demandons également à quel point ce ventilateur sera nécessaire et bruyant.

Corsair parle aussi de « Microsoft DirectStorage qui permet des temps de chargement sans précédent lors de la lecture de jeux compatibles ». Compte tenu des premiers essais en la matière, nous demandons à voir. Mais nous devrions avoir de plus amples informations très bientôt alors que Corsair va sans doute dévoiler son MP700 dans les prochains jours.