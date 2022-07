Test Corsair MP600 Pro XT : un SSD au top pour le Retour du Roi ?

9

Après une pause marquée par un manque relatif de nouveaux SSD, Corsair met à jour sa gamme MP600 sans évolution majeure, mais en assurant l’essentiel vis-à-vis de la concurrence. Comme chez Sabrent, on se lie à Phison pour ce qui est du contrôleur et à Micron pour les puces de NAND TLC. Comme chez Gigabyte, on décide de livrer un dissipateur travaillé pour assurer un refroidissement efficace de l’ensemble.



PCI Express 4.0 oblige, il n’est pas question de dépasser les 7 Go/s en lecture ou en écriture et on reste donc en « terrain connu ». Alors que la « révolution PCIe Gen 5 » se fait attendre, il ne faut pas trop en vouloir à Corsair qui nous rend en réalité une copie assez remarquable. Les performances sont de premier plan, l’endurance est parmi les plus élevées et aucun risque de surchauffe avec un tel équipement.

Malgré une faiblesse du côté du logiciel compagnon, le MP600 Pro XT est un SSD qui se situe au niveau des meilleurs et se trouve aussi recommandable que les Gigabyte AORUS Gen4 7000s, les MSI Spatium M480, les Sabrent Rocket 4 Plus, les Samsung 980 PRO ou les Western Digital WD_Black SN850. La crème de la crème tout simplement.