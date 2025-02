Problème, la QLC devait jusqu'alors faire avec une endurance drastiquement réduite. Il y a encore un an, on parlait de seulement 1 000 cycles de réécriture, 100 fois moins que les puces de SLC et encore 10 fois moins que celles de MLC. De récents progrès ont toutefois largement amélioré les choses, et Western Digital garantit son WD Blue SN5000 pour 1 200 To en écriture. Confortable.