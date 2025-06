Sandisk précise par ailleurs que son SSD est doté d’un cache DRAM, mais n’en donne ni la capacité ni la technologie exacte. La marque préfère évoquer le cas de la flash Kioxia BiCS8 218 couches. Il s’agit de flash TLC, comme c’est le cas sur la grande majorité des SSD actuels.

Sur le papier, cela doit permettre au WD_Black SN8100 de taquiner les meilleurs avec 14 900 Mo/s en lecture séquentielle et 14 000 Mo/s en écriture séquentielle pour les versions 2 To et 4 To. La mouture 1 To est, sur ce point, sensiblement plus lente à 11 000 Mo/s. Dans tous les cas, l’endurance reste de bon niveau à 600 To, 1 200 To et 2 400 To selon la quantité de flash (1, 2 ou 4 To).