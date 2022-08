Gigabyte fait monter les enchères : son SSD PCIe 5.0 AORUS dépasse celui de CORSAIR

Bien sûr, il conviendra de tester tout cela par nous-mêmes, mais la version 1 To de l'AORUS serait capable d'atteindre 12 453,9 Mo/s et 10 074,5 Mo/s respectivement en lecture et en écriture séquentielle. Des résultats que Gigabyte estime « 55 % supérieurs à ceux des modèles PCIe 4.0 ».