Samsung annonce un SSD PCI 5.0 atteignant les 13 Go/s en lecture séquentielle

Le PCI Express 5.0 offre une bande passante maximale de 32 GT/s, soit le double de ce que permettait le PCI Express 4.0. Il n'est pas question de saturer la nouvelle interface d'emblée, mais le PM1743 promet déjà des performances de premier plan.

Samsung évoque ainsi des débits de 13 Go/s en lecture séquentielle et, en moyenne, 2,5 millions d'IOPS en lecture aléatoire. Le Sud-Coréen précise qu'il améliore ainsi respectivement par 1,9x et 1,7x les performances enregistrées sur la précédente génération, en PCIe 4.0.

Les performances en écriture sont bien plus faibles : Samsung parle d'un maximum de 6,6 Go/s en séquentielle et de 250 000 IOPS en aléatoire, mais les gains observés par rapport à la génération précédente sont d'un niveau sensiblement équivalent (1,7x et 1,9x).

Samsung souligne par ailleurs que le PM1743 sera disponible dans des capacités allant de 1,92 To à 15,36 To et dans deux formats : le classique 2,5 pouces et l'EDSFF, moins connu du grand public. Des échantillons sont déjà distribués aux proches partenaires de Samsung qui envisage une production de masse au cours du premier trimestre 2022.