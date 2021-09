SSD PCIe 5.0 : Kioxia présente un modèle capable d'atteindre 14 Go/s

Kioxia semble vouloir montrer la voie et il est le premier à présenter un prototype de SSD PCIe 5.0, le CD7. Celui-ci atteint des débits impressionnants de 14 Go/s en lecture séquentielle et encore 7 Go/s en écriture séquentielle. Le fabricant s'amuse à le comparer à son plus rapide SSD PCIe 4.0, le CM6, qui n'obtenait « que » 6,9 et 4,2 Go/s en lecture et écriture séquentielle.