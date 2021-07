Samsung prépare ses premiers SSD PCIe 5.0 pour mi-2022

Baptisé PM1743, ce premier SSD PCI Express 5.0 signé Samsung ne devrait toutefois pas être disponible pour les particuliers avant encore quelques mois de plus. On se souviendra que Samsung n'avait pas été le plus prompt à diffuser au grand public ses SSD PCI Express 4.0 : le 980 PRO n'est sorti qu'en toute fin d'année dernière.