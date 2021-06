Samsung prépare des SSD PCIe 4.0 et 5.0 avec de la V-NAND 176 couches

En plus d'offrir de meilleures performances, les premiers SSD fondés sur de la V-NAND 176 couches devraient aussi être l'occasion de doper un peu les capacités, mais ce n'est de toute façon qu'un début pour Samsung qui voit déjà plus loin, beaucoup plus loin.

Le fabricant a ainsi évoqué l'existence de premiers échantillons de V-NAND de huitième génération, une mémoire de plus de 200 couches qu'il prépare « en fonction de la demande du marché ». Tom's Hardware rappelle que de nouvelles générations de NAND arrivent tous les 12-18 mois, le calcul n'est donc pas trop difficile à faire.

Cette forme de « montée en puissance » implique toutefois de repenser les processus de production et d'envisager des matériaux inédits. SK Hynix a déjà évoqué de la NAND avec plus de 600 couches, mais Samsung vise encore bien plus haut, avec des chips de plus de 1 000 couches… Reste à voir dans combien de temps.