PNY réduit l'endurance de certains de ses SSD et se justifie par la flambée du Chia

L'indice TBW (Terabytes Written) permet d'estimer la quantité de données qu'un SSD peut écrire dans le cadre d'une utilisation normale (ou pour laquelle il a été conçu), avant d'arriver en fin de vie. En d'autres termes, cette valeur permet de donner à l'utilisateur ou utilisatrice une idée relativement précise de la durée de vie de son nouveau SSD… mais elle sert aussi de repère pour la garantie offerte par le fabricant. Si votre SSD tombe en panne avant qu'il n'ait atteint son indice TBW, il doit logiquement être éligible à un échange.

Cet indice a été fortement réduit sur certains produits de PNY. Pour l'instant, la gamme XLR8 est la première concernée mais d'autres pourraient suivre. Le fabricant annonçait par exemple un TBW de 380 To pour le modèle 250 Go… qui passe maintenant à 170 To seulement. Même démarche pour la capacité 2 To, qui tombe à seulement 660 To en lieu et place des 3115 To de TBW annoncés initialement.