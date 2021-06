Sabrent dévoile des SSD spécialement conçus pour le minage de Chia

Deux versions de ces SSD seront disponibles. La version Plotripper embarquera 2TB pour le stockage et une endurance de 10 000 TBW (TeraBytes Writing) par rapport à un SSD ordinaire qui en possède environ 3 000. La version Plotripper Pro sera encore plus intéressante pour les farmers de Chia puisqu'elle sera disponible en deux capacités de stockage, 1TB et 2TB, avec une endurance de 27 000 TBW pour la première et 54 000 TBW pour la deuxième.