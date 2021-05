Miner du Chia fait tomber les SSD classiques de 256 Go en seulement 40 jours

Le principe de Chia avait pourtant commencé par s'attirer des louanges vertes. Loin de nécessiter une consommation d'électricité pharaonique telle que celle du bitcoin, qui serait équivalente à celle de pays comme le Chili, la Norvège ou encore les Pays-Bas (rien que ça), cette nouvelle cryptomonnaie venue de Chine fait des émules.

Si bien que son mode de fonctionnement, avec un farming basé sur l'exploitation du stockage de HDD comme de SSD, a même déjà causé des pénuries chez certains fabricants tels que le Chinois Jiahe Jinwei. C'est justement un site de l'empire du Milieu, MyDrivers, qui a produit une étude sur les conséquences du farming sur les produits dotés d'une mémoire flash de type NAND.

L'analyse révèle ainsi que le contenu mémorisé ne pouvant pas être réécrit à l'infini, les farmers de Chia voient l'espérance de vie de leurs SSD se réduire comme peau de chagrin : une unité de stockage de 256 Go a environ 40 jours de vie devant lui, 80 pour un SSD de 512 Go et 160 pour un produit doté d'une mémoire d'un To. Pas si vert que ça au final.