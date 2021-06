COMPUTEX : Micron présente deux nouvelles familles de SSD en PCIe 4.0 basé sur de la NAND 3D 176 couches

En premier lieu, on trouve donc le 3400, un SSD exclusivement disponible au format M.2-2280 et prévu pour atteindre de hautes performances. Micron avance 6,6 Go/s en lecture séquentielle et 5 Go/s en écriture séquentielle pour les versions 1 To et 2 To. Le 3400 existera aussi en 512 Go, mais celui-ci plafonnera à 3,6 Go/s en écriture.