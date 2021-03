Kingston annonce les NV1, ses nouveaux SSD PCIe NVMe d'entrée de gamme, jusqu'à 2 To

Pour l'instant, Kingston n'a pas encore annoncé de tarifs pour la France, mais l'on connaît les prix en vigueur outre-Atlantique : 63,70, 115,70 et 224,90 dollars respectivement pour les capacités 500 Go, 1 To et 2 To. En France, cela devrait nous donner des prix étalés entre un peu plus de 50 et 190 euros (hors taxe).

Kingston rabote par contre un peu les performances de ces trois SSD pour ne pas les faire grimper vers de trop haut niveau tarifaire. Cela se ressent surtout sur les vitesses proposées et sur la longévité annoncée.