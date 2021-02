Western Digital : de nouveaux SSD M2 économiques

Aux côtés des WD Black, WD Blue, WD Gold et WD Red, Western Digital distribue en son nom propre une marque « budget » - les WD Green - qui va encore s'agrandir. Le fabricant vient effectivement de confirmer la sortie des WD Green SN350 : des SSD au format M.2 2280 avec des capacités allant de 240 Go à 960 Go.

Petit prix oblige, il n'est pas question de proposer de grands espaces de stockage et on ne retrouve aucun modèle 2 ou 4 To sur cette gamme. De la même manière, il n'est pas question d'avoir la prise en charge du PCIe 4.0. On se contentera ici d'une interface PCIe 3.0 x4, bien suffisante pour la majorité des utilisateurs.