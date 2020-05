ADATA annonce ses nouveaux SSD Falcon au format M.2, NVMe et PCIe Gen 3

Il y a des SSD communs, et d'autres qui savent attirer l'attention, ou au moins les regards. Avec son Falcon, Adata semble sur ce point avoir réussi son coup, avec un SSD M.2 2280 tirant parti du protocole NVME 1.3 et de l'interface PCI-Express 3.0 x4.

Le Taïwanais Adata annonce un nouveau SSD NVMe au format M.2 2280 et tout de gold vêtu : le Falcon. Un produit qui se déclinera en quatre capacités, allant de 256 Go à 2 To.

De la mémoire 3D NAND, vraisemblablement QLC

Si Adata n'a pas encore dévoilé de prix officiel pour son nouveau SSD, on connait ses spécifications techniques et surtout ses vitesses de lecture et écriture. Décliné en versions 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To, le Falcon pourra compter sur un maximum de 3 100 Mo/ s en lecture et jusqu'à 1500 Mo/s en écriture pour 180 000 IOPS en random access 4K.

Côté durée de vie, il faut compter sur 1 200 TBW pour le modèle 2 To mais seulement 150 TBW pour la mouture 256 Go. Dans tous les cas, cinq ans de garantie sont annoncés.