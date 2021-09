La branche commerciale de la fondation Raspberry Pi lève 45 millions de dollars

L’investissement de 45 millions de dollars (environ 38,4 millions d'euros) des sociétés, respectivement anglaise et américaine, permet à la fondation Raspberry Pi d’être revalorisée à hauteur de 500 millions de dollars. L’argent sera utilisé pour accélérer le développement des célèbres nano-ordinateurs monocartes ARM et mieux répondre à la demande.

Fondée en 2012, la fondation a généré 13,3 millions d'euros lors du dernier exercice en écoulant 7,1 millions d’exemplaires de ces différents Raspberry . Cette somme lui a permis de soutenir de nombreux programmes caritatifs.

D'après Eben Upton, fondateur de Raspberry Pi, s'il y avait une forte demande de la part des particuliers, elle est encore plus grande du côté des industriels. « Nos nouveaux investisseurs ajouteront non seulement de la valeur à notre stratégie et contribueront à soutenir notre croissance, mais ils comprendront également la raison d'être et l'éthique de notre modèle commercial », a-t-il ajouté. Rappelons le prix d'entrée de gamme pour un Raspberry est de 39,95 €.