Le Raspberry Pi 4A sera probablement compatible NVMe ainsi que le Compute Module 4

Il a profité de cette émission pour revenir sur l'un des principaux griefs formulés à l'encontre du Raspberry Pi 4B, à savoir son lecteur de cartes microSD. Relativement lentes et pas très fiables, ces cartes peuvent handicaper certains usages faits du Pi. Et Eben Upton en est parfaitement conscient.

Sans entrer dans les détails, il précise ainsi : « sur le Compute Module, nous prendrons très vraisemblablement en charge le NVMe ». L'idée est ici d'exploiter le canal PCI Express présent sur le Raspberry Pi 4B afin d'accepter des lecteurs SSD NVMe.

Pour cela, Eben Upton évoque la sortie du Compute Model 4, la prochaine évolution du Raspberry Pi 4B. Rappelons que les Compute Module 4 viennent décliner le concept du Raspberry Pi en une carte davantage destinée aux usages industriels.

Le P.-D.G. de Raspberry Pi (Trading) Ltd. ne s'arrête cependant pas en si bon chemin et évoque la sortie d'un Rapsberry Pi 4A avec, là aussi, la prise en charge du NVMe. Rappelons que les modèles « A » sont des versions très proches, mais un peu plus compactes encore des modèles « B ».

Reste maintenant à voir quelle forme cela pourrait prendre car au-delà même du coût des connecteurs sur des cartes aussi bon marché, se pose la question de la place…