Raspberry Pi : Ubuntu propose des images pour créer vos serveurs Plex, AdGuard, NextCloud

Le principe est finalement redoutable de simplicité. Il s'agit bien sûr de disposer d'un Raspberry Pi et, via l'utilisation d'une des images disques proposées par Canonical, de le transformer en un appareil dédié à un usage bien précis. Pour l'heure, le portefeuille Ubuntu Appliance se limite à cinq produits, mais d'autres ne sont pas exclus dans un avenir proche.

PlexMediaServer est évidemment l'occasion de déployer le célèbre outil sur son Raspberry Pi afin d'organiser et de streamer sa collection de films, séries, émissions diverses, musiques et podcasts.

Mosquitto est un serveur MQTT open source très léger alors que le MQTT est un protocole de communication plus particulièrement adapté à la domotique et aux objets connectés… mais pas seulement.

OpenHAB est un logiciel de domotique 100% gratuit et 100% open source. Il simplifie grandement la mise en place d'une solution domotique grâce à son système de modules additionnels et de règles personnalisables.

AdGuardHome permet de naviguer plus confortablement et plus sereinement sur le Web en bloquant les annonces, les pop-ups et les vidéos de publicité.

NextCloud est une plateforme qui doit permettre de créer son propre cloud à la maison ou au bureau.