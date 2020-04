Le Raspberry Pi 4 enfin pris en charge par RetroPie (dans sa nouvelle bêta)

Dans un billet de blog, ils expliquent également que le support du Raspberry Pi 4 a nécessité de passer à Raspbian Buster en lieu et place de la précédente image de Raspbian Strech, qui n’est plus officiellement prise en charge par Raspberry Pi Trading Ltd. L’évolution se fait toutefois en douceur puisque RetroPie va continuer de prendre en charge Stretch, dont le support cessera progressivement d’ici la fin de l’année.

Hormis le support du Pi 4, cette version 4.6 inclut un grand nombre d’améliorations et de correctifs. Parmi les plus importants, on note par

exemple les mises à jour de RetroArch vers la v1.8.5 et celle d’EmulationStation vers la v2.9.1, apportant chacune leurs lots de nouveautés. Pour en savoir plus et connaitre l’intégralité des améliorations de cette version, rendez-vous sur le site officiel de RetroPie.



L’équipe a également mis en place une page où l’on retrouve en

un coup d’œil l’intégralité des plateformes et des émulateurs disponibles avec RetroPie.