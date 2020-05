Un barman automatique piloté par Raspberry ? Un projet parfait pour le confinement

Créé par trois makers néerlandais, le MixMakr est capable de prendre des commandes via une interface web, puis de préparer vos boissons préférées, regroupées dans une liste de cocktails dans laquelle on retrouve notamment des Blue Lagoon, Moscow Mule, Baco, Mojito et compagnie…

Cette somme leur a permis de s’équiper des matériaux nécessaires à la fabrication de la machine, des éléments électroniques et mécaniques (capteurs, pompes, servomoteur, courroie, etc.) pour la plupart, ainsi que quelques matériaux de construction.

Constitué d’une armoire sur laquelle peuvent être installées cinq bouteilles, le MixMakr comprend également une plateforme coulissante qui accueille votre verre et vient simplement se déplacer sous chaque bouteille afin de recevoir successivement les doses de boisson nécessaires à la conception du cocktail choisi.

Pour commander une boisson rien de plus simple : il suffit de se rendre sur une interface web, développée à partir de Vue et Laravel, et de choisir votre cocktail. Les données sont ensuite transmises et interprétées grâce à une application Python, dont l’intégralité du code est accessible sur le GitHub de MixMakr.