Finalement, ce projet relève plus de l'exploit technique que de la menace pour l'intégrité académique. Qui sait ? Peut-être que demain, nos calculatrices deviendront de véritables assistants pédagogiques intelligents, capables de nous guider dans la résolution de problèmes complexes. En attendant, gageons que les enseignants continueront à garder un œil vigilant sur les calculatrices de leurs élèves. Après tout, le jeu du chat et de la souris entre profs et élèves est vieux comme l'école. Et ce n'est pas demain qu'une armée de hackers en herbe viendra perturber cet équilibre millénaire !