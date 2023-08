Il crée un robot joueur d'échecs avec Raspberry Pi et lui ajoute un soupçon de mauvaise foi avec ChatGPT

Quiconque a déjà joué aux échecs contre un ordinateur sait à quel point c'est un moyen d'entraînement efficace. Mais rien ne peut remplacer le divertissement d'une vraie partie entre potes, plus vivante et, de fait, moins robotique. Noah, un passionné d'informatique, a fait preuve d'inventivité pour rendre l'expérience du jeu contre l'IA plus interactive. Grâce à l'utilisation combinée du Raspberry Pi et de ChatGPT, il a créé un robot qui peut à la fois jouer sur un plateau physique, vous insulter et tricher.