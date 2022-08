Cet étonnant robot est animé par un Raspberry Pi, mais est loin d'être low-cost

Véritable outil d'apprentissage, il est possible de programmer le robot myBuddy en C++, Python, Arduino, C# et Javascript. Les bibliothèques de code pour Arduino, Python, C# et C++ sont disponibles au téléchargement sur le site de Elephant Robotics.

Vous pouvez aussi installer sur myBuddy des applications et des logiciels de contrôle : il est compatible avec plus de 100 interfaces de contrôle. À terme, vous pourrez lui enseigner un comportement, une chorégraphie ou une technique particulière, comme jouer d'un instrument ou empiler des objets. Ainsi, grâce à ce petit robot, vous améliorez vos capacités de développeur et vous l'adaptez à vos besoins.

Le Raspberry Pi a été spécifiquement conçu afin de permettre aux débutants de s'entraîner à la programmation. Sa flexibilité et son petit prix ont fait de lui un chef-d'œuvre inattendu dans le monde de la tech. Malheureusement, cet aspect abordable est loin d'être reflété par le robot myBuddy, qui coûte près de 1 700 euros.