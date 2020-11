Raspberry annonce son Pi 400 : le nouveau PC de bureau complet sauce framboise

Au mois de juin 2019, la fondation lançait le Raspberry Pi 4, lequel était 40 fois plus puissant que la toute première mouture. Cette année, marquée par la pandémie, la demande a fortement progressé. De plus en plus de personnes sont intéressées par cet ordinateur bon marché pour le télétravail ou suivre des cours à distance.

La fondation explique que par le passé, certains ordinateurs avaient été directement embarqués au sein des claviers. C'est le cas des BBC Micro, ZX Spectrum ou des Commodore Amiga. Raspberry a repris ce concept avec une version spéciale de son Raspberry 4.

Le Raspberry 400 intègre un Raspberry 4 plus rapide avec une meilleure gestion thermique et 4 Go de mémoire vive au sein d'un clavier compact. Plus précisément, ce dernier ne dispose pas de pavé numérique.