Raspberry Pi : une carte d'extension offre la 5G au mini-ordinateur

On ne présente plus ces cartes d’extension pour Raspberry Pi, également baptisées Pi HAT (Hardware Attached on Top). Enfichées dans le port GPIO, elles permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au plus célèbre des SBC. Par exemple, le transformer en un véritable NAS. Ici, il est question de lui octroyer la 5G, et donc des vitesses de transfert alléchantes : Waveshare mentionne jusqu’à 4 Gbit/s en download et 500 Mbit/s en upload.