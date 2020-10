Le Raspberry Pi Compute Module 4 se lance, 16 mois après la sortie du Pi 4 Model B

Bien plus personnalisable que le Raspberry Pi 4 Model B, le CM4 existe au total en 32 variantes. Les prix débutent ainsi à 25 dollars pour un modèle doté de 1 Go de RAM, aucun stockage eMMC et pas de sans-fil. À l'autre extrémité, on a pour 90 dollars un CM4 équipé de 8 Go de mémoire vive, épaulé par 32 Go de flash eMMC et du sans-fil Wi-Fi / Bluetooth.