Joy-It : un nouveau boîtier Raspberry Pi 4 dédié au media center

En revanche, comme le souligne fort justement MiniMachines, ces choix sont un peu surprenants compte tenu de l'orientation du boîtier. Une structure en acrylique n'est pas le meilleur moyen de dissiper la chaleur et cela semble contraindre Joy-It à employer un ventilateur.

Sachant que le boîtier doit trôner dans le salon, les nuisances sonores du ventilateur seront à surveiller. Autre élément de surprise, la structure en acrylique est là pour laisser passer la lumière des nombreuses LEDs du boîtier : des LEDs, dans un boîtier pour du home cinema ?

Le Multimedia Case de Joy-It a toutefois bien des atouts. En effet, l'accès aux composants - GPIO notamment - est très rapide et le boîtier se révèle très compact (113 x 100 x 38 mm). De plus, il est abordable : la campagne Kickstarter évoque 29 euros, plus 5 euros de frais de port.