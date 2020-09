Argon One M.2 : le boîtier pour Raspberry Pi évolue pour accueillir un SSD

Argon40 ne s’est pas contenté de livrer une simple version de son Argon One avec comme seule évolution l’ajout d’un slot M.2. À vrai dire, le fabricant améliore doucement son boîtier avec plusieurs nouveautés à la clé.



On y retrouve ainsi deux ports HDMI de pleine taille « Full-Sized », permettant d’améliorer et faciliter les configurations dual-monitor. On constate également de nouveaux modes de gestion de l’alimentation, notamment avec un mode « Always ON » qui permet de redémarrer la nanocarte automatiquement après une coupure de courant ou autre.



Notons enfin que le boîtier est compatible UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce qui signifie que les taux de transfert via USB 3.0 vont permettre de profiter pleinement de la vélocité d’un SSD.



Pour le reste, aucun changement en vue et notre test complet du premier Argon One devrait vous éclairer davantage pour savoir à quoi vous attendre.