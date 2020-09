ASrock annonce les 4X4 BOX-4000 : de mini-PC à base de Ryzen 4000 et réseau 2,5 GbE

À l'intérieur, c'est une carte mère compatible Ryzen 4000 que l'on retrouve avec trois configurations possibles selon que l'on souhaite un Ryzen 7 4800U, un Ryzen 5 4500U ou un Ryzen 3 4300U. Deux emplacements mémoire sont disponibles pour atteindre jusqu'à 64 Go et la carte graphique est intégrée au Ryzen, il s'agit d'une solution Radeon Vega.

Elle permet l'utilisation d'un maximum de quatre écrans simultanément grâce à la présence d'un port HDMI 2.0a et d'un DisplayPort 1.2a sur l'arrière ainsi que de deux ports SUB-C 3.2 Gen 2 sur l'avant. La connectique est complétée par un jack audio et un USB-A 3.2 Gen 2 sur la façade alors qu'à l'arrière, on dispose aussi de deux USB-A 2.0 et deux ports RJ45.

Il s'agit là d'une spécificité des 4X4 BOX 4000 qui ne se contentent pas d'intégrer un port Ethernet 1 GbE : elles le complètent d'un port Ethernet 2.5 GbE, de plus en plus répandu. Enfin, le stockage est assuré par un port M.2 PCIe x4 / SATA3 ainsi qu'un emplacement 2,5 pouces SATA3.

Si la disponibilité des 4X4 BOX 4000 semble imminente, ASRock n'a pas encore communiqué de date précise. Elle n'a d'ailleurs pas non plus évoqué les tarifs de ses mini-PC.