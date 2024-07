Minisforum lance le premier mini-PC compatible Ryzen 9000

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 seront de la partie, alors que la connectique est plutôt riche, surtout à l'arrière. En façade, il faut se contenter du combo jack 3,5 mm, d'un USB-A 2.0 et deux USB-A 3.2. En revanche, sur l'arrière, deux RJ45 2,5 GbE, un DisplayPort, un HDMI, un USB-C, un USB-A 3.2 et un USB-A 2.0 sont présents en plus d'un OCuLink pour carte graphique externe.

Le MS-A1 est déjà en vente chez Minisforum, qui en demande 259 dollars pour la version barebone, sans processeur ni système d'exploitation, et 729 dollars avec un Ryzen 7 8700G, 32 Go de RAM et 1 To de SSD.