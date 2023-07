Des PC d'un volume de 6 litres avec carte graphique dédiée chez Minisforum

En configuration AMD, il sera possible d'atteindre 16 cœurs/32 threads et sans doute même les 128 Mo de cache L3 si la bête est bien compatible avec le tout récent Ryzen 7 7945HX3D. En configuration Intel, le cache sera moins important, mais les cœurs plus nombreux puisque le plus puissant des Raptor Lake atteint 24 cœurs/32 threads.

Pour le reste, les machines AMD ou Intel seront donc identiques avec deux emplacements SO-DIMM pour de la DDR5, deux emplacements M.2 pour des SSD NVMe, un emplacement PCIe 5.0 x16 pour une carte graphique dédiée (deux slots d'épaisseur maximum) et la prise en charge d'une alimentation SFX. De quoi monter de belles machines si vous voulez notre avis !