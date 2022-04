Minisforum lance le B550, un mini-pc capable d'accueillir une carte graphique dans un drôle de chassis

Enfin, Miniforums souligne que les deux versions de son B550 existent en quatre variantes chacune (barebone, 16 Go RAM / 256 Go SSD, 16 Go RAM / 512 Go SSD et 32 Go / 512 Go SSD) avec des prix compris entre 559 et 749 euros pour le PC à base de 5700G et entre 469 et 669 euros pour celui à base de 4700G.