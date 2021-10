Minisforum dévoile un nouveau mini-PC sous Ryzen 9 4900H à prix plancher

Quoi qu'il en soit, le Ryzen 9 4900H (ancien haut de gamme d'AMD sur le segment mobile) regroupe 8 cœurs et 16 threads cadencés à un maximum de 4,4 GHz. On y trouve 4 Mo de cache L2, 8 Mo de cache L3 et un TDP allant de 35 à 45 W. Sa partie graphique intégrée comprend pour sa part 8 unités de calcul cadencées à 1 750 MHz. Elle permet de lancer certains titres en 1 080p (comme Fortnite , CS: Go ou GTA V) dans d'assez bonnes conditions à plus de 60 FPS. Il faudra toutefois rester raisonnable sur les niveaux de détails.

Installée à bord de l'EliteMini HM90, la puce peut être couplée à un maximum de 64 Go de RAM (DDR4). Côté stockage, il est possible d'installer deux SSD (ou HDD) au format SATA III et un SSD au format M.2 .

Le mini-PC est vendu en trois version :