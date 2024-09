Emmanuel_ANGULO1

Je possède un mini PC avec un 680M pour mon bureau. Et j’avoue que c’est toujours assez étonnant de voir la façon dont on en parle…

En effet, les APU AMD sont super mais on parle tout juste d’égaler la « puissance » d’une 1650 Max-Q , donc on est vraiment dans le cas de jeux en 1080p en détail low/medium avec le FSR au taquet.

Alors oui, pour un prix de 350/400 euros, pourquoi pas, mais quand on voit que ces PC seront probablement affichés à 700/800 euros, voire plus, il convient quand même de rappeler que pour un budget inférieur, on peut faire un montage Mini-ITX en AM4 avec une 3050 low profile dans un tout petit boitier, certes moins compact que ceux là, mais qui est tout aussi transportable ou discret sur un bureau, tout en étant bien plus évolutif que ces objets là.

Bref, quand je changerai mon Mini PC, je pense que je ferai un montage moi même.