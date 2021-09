Minisforum dévoile un tueur de Mac Mini sous AMD Ryzen 7 5700G à partir de 723 €

Le Mac Mini sous processeur M1 et ce X500 livré sous Windows 10 ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. Si leur form-factor est similaire, ils ne visent pas exactement le même public. Le Mac Mini a pour lui l’avantage de l’écosystème Apple, mais aussi d’une configuration M1 certes plus fermée, mais particulièrement silencieuse à l’usage. Au contraire, le X500 sera bien plus ouvert, tant au niveau du système que du hardware – au prix d’un processeur qui chauffe bien plus, qu’il faudra dissiper convenablement dans un si petit châssis. Niveau connectique, le X500 devrait également tirer son épingle du jeu, avec un lecteur de cartes micro-SD, deux prises RJ45 et des jacks audio complets. Il semble cependant lui manquer des prises au format USB-C. L’espacement entre les différents ports n’est également pas plus avantageux que sur le mini-ordinateur d’Apple, bien au contraire. On a donc connu mieux, y compris chez Minisforum.