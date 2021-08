Apple lancerait ses nouveaux Mac mini M1X dans les mois à venir. Un futur best-seller ?

Si les rumeurs de Mac mini M1X courent depuis longtemps, la newsletter de Mark Gurman, de Bloomberg, annonce que leur sortie se fera dans les prochains mois, peut-être à l’automne. Côté équipement, ces Mac mini M1X seraient dotés de ports Thunderbolt/USB-4 supplémentaires. Ils corrigeraient ainsi l’un des principaux défauts relevés sur les actuels Mac mini M1 qui souffrent d’un manque de connectivité. On pourrait alors retrouver une connectique semblable à celles des Mac mini Core i5 et Core i7, avec deux ports USB-A, quatre ports Thunderbolt/USB-C, un port HDMI et un port Ethernet. Le port SD semble toujours aux abonnés absents, et le doute persiste sur la présence ou non d’une prise jack. Deux points qui intéressent pourtant de nombreux professionnels de l’image, notamment.