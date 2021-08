iPad Mini 6 : des moules tendent à confirmer le capteur de tranche et un design borderless

Il faut par contre rester critique à l'égard de ces moules. La photo ci-dessus situe par exemple la touche de verrouillage sur le dessus de la tablette, à proximité du capteur photo arrière. Rien d'anormal ici, sauf que les boutons de volume sont eux aussi installés sur le dessus, à l'autre extrémité du châssis. Habituellement, Apple les installe plutôt sur le côté droit de ses tablettes, près du bouton de verrouillage. C'est le cas sur l'iPad Mini 5, mais aussi sur l'iPad Air 4 et sur les derniers iPad Pro. Il est donc possible que ces moules ne soient pas de toute première fraîcheur et que le positionnement des boutons ait été revu depuis.