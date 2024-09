Pierreonline

J’ai eu un iMac 27 pouces Intel il y a quelques années…et plus récemment un mac mini avec puces M2 et 512 go ram /16 go ram et bien je dois dire deux choses : de un un nouveau iMac 27 pouces à 2 000 EUR max pourrait m’intéresser (pourquoi 2k EUR et bien tout simplement car en général c’est la limite pour un paiement en 4x donc au delà de 2k EUR le prix sera un frein pour une grande part des clients.

.)

Et de deux, un mac mini avec ports USB normaux serait mieux car j’ai déjà un clavier et souris USB avec mon pc windows et ça me ferait c***Ier de devoir acheter LE clavier et souris officiel apple car ils ont pas mis de ports USB normaux… Sans compter que je veux garder le bluetooth éteint par mesure de sécurité (tout comme le wifi, uniquement par câbles chez moi!)

Voilà. Juste mon avis. Évidemment je vais garder un oeil sur les nouveautés apple et les annonces en fin d’année…

Par contre j’ai acheté plus récemment un Lenovo mini pc sous windows et je dois dire que c’est très bien…