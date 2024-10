Et sans surprise, c'est la dernière puce de l'entreprise, la M4, qui devrait être mise à l'honneur. Tout d'abord, dans de nouveaux modèles de MacBook Pro. Selon le très renseigné Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple va commercialiser des variantes de 14 et 16 pouces. Il faut également s'attendre à des MacBook Pro dotés des puces M4 Pro et M4 Max, encore plus performantes. Les ordinateurs portables ne devraient pas changer en matière de design, mais seraient dotés de 16 Go de mémoire, contre 8 Go précédemment.