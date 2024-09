Quoi qu'il en soit, les MacBook Pro de nouvelle génération conserveront a priori un design proche (voire identique) à celui des modèles actuels. Nous devrions ainsi y retrouver les mêmes connectiques, le même look global et probablement le même écran Mini-LED. Apple miserait toutefois sur un changement majeur que beaucoup d'utilisateurs attendaient, avec le passage à une quantité de mémoire vive plus importante par défaut sur les modèles les plus « abordables ». Ce changement aurait notamment pour but d'accompagner le déploiement d'Apple Intelligence sur macOS Sequioa, pressenti courant 2025.

Mark Gurman rapportait en effet il y a quelques jours que la firme avait bien commencé à tester des MacBook Pro sous processeur M4 « classique », dotés au minimum de 16 Go de mémoire unifiée. C'est là une excellente nouvelle en perspective, puisque les MacBook Pro M3 débutent actuellement avec 8 Go de RAM… et qu'il faut payer 230 euros supplémentaires pour passer à 16 Go en option.

Reste à savoir si ce passage à 16 Go de mémoire vive par défaut concernera par la suite les MacBook Air M4. Ces derniers sont quant à eux attendus quelque part durant le printemps 2025.

Sur le plan tarifaire, les MacBook Pro M4 de 14 pouces débuteraient quoi qu'il en soit à 1 599 dollars outre-Atlantique selon BGR, contre 2 499 euros en prix de départ pour les modèles de 16 pouces.