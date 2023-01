L'Intel Core i9-13980HX impressionne en devenant le premier CPU mobile à dépasser le score de 30 000 sur Cinebench

Lors du CES 2023, Intel a officialisé de nouveaux processeurs de 13e génération : les Raptor Lake desktop à 35 et 65 W de PBP (Processor Base Power) ainsi que les processeurs Raptor Lake mobiles. Le Core i9-13980HX, armé de 8 cœurs P-cores et de 16 E-cores, est le vaisseau amiral de cette dernière série. Il s'agit d'une configuration inédite sur la plateforme mobile pour le moment. En effet, le fleuron de la 12e génération, le Core i9-12950HX, possède 16 cœurs et 24 threads. Cette hausse du nombre de cœurs CPU, combinée à des fréquences plus élevées (jusqu’à 5,6 GHz, contre 5 pour l’Alder Lake), devrait logiquement booster les performances. Un premier examen d’un ordinateur portable MSI, en l’occurrence du GE78 Raider, permet de le constater.