CES 2023 : Intel annonce (enfin) les processeurs mobiles de 13e génération, qu'en retenir ?

Pas le moindre Core i9 à se mettre sous la dent dans cette catégorie qui n'est représentée « que » par quatre processeurs. Les deux Core i7 sont les 1370P (6P / 8E, 20 threads, 24 Mo L3 et max 5,2 GHz) et 1360P (4P / 8E, 16 threads, 12 Mo L3 et max 4,7 GHz).

Les Core i5 sont eux aussi au nombre de deux : 1350P (4P / 8E, 16 threads, 12 Mo L3 et max 4,7 GHz) et 1340P (4P / 8E, 16 threads, 12 Mo L3 et max 4,6 GHz). Aussi impressionnants soient-ils, ces processeurs P ne sont pas les plus sobres des Raptor Lake signés Intel.