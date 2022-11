Intel : pas encore dévoilés, voilà ce qu'on sait des nouveaux processeurs mobiles Intel 13e génération

Si les informations concernant le futur line-up « Raptor Lake » mobile d'Intel restent encore sporadiques, trois lignées sont à ce stade plus ou moins confirmées. On trouverait notamment des puces « HX » (55 W de TDP) pour les PC portables gaming et création les plus puissants, « H » (45 W) pour les laptops gaming un peu plus grand public, et « P » (28 W) pour les PC potables dédiés à la bureautique et au multimédia avancé.