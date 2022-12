Intel : quand vont arriver les nouveaux processeurs pour ordinateurs portables ?

Concernant les premiers, Intel proposera naturellement différentes séries adaptées aux facteurs de forme des PC portables. Les puces les plus puissantes, les Raptor Lake-H/HX, à respectivement 45 et 55 W de TDP, seraient lancées dès le 3 janvier. Intel officialiserait également ses Raptor Lake-P, à 28 W de TDP, la commercialisation de ces processeurs interviendrait cependant fin janvier, le 29. Les plus économes Raptor Lake-U, à 15 W de TDP, se feraient désirer jusqu’à la mi-mars.