Un Core i5-13500 de pré-série testé : jusqu'à 68 % plus puissant que le Core i5-12500

Il conviendra de vérifier cela avec le CPU entre nos mains, mais ce Core i5-13500 semble constituer un processeur « budget » très performant. Ainsi, par rapport à un Core i5-12500, on peut espérer des gains multithread de 68 % sur CPU-Z et 60 % sur Cinebench R23. En singlethread c'est logiquement moins frappant : respectivement +10 % et +6 % sur les mêmes logiciels.