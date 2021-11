Sur CineBench R20, le Core i9-12900K a besoin de 241 W pour se mesurer au Ryzen 9 5950X

En effet, par l'intermédiaire de TechPowerUp, nous avons vent d'un test un peu plus complet organisé autour de CineBench R20. Le test en question serait issu de configurations Lenovo Legion et il présente les résultats obtenus par les Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K sur le fameux outil.