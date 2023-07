Ryzen 9 7945HX3D : et le 3D V-Cache d'AMD déboule sur ordinateurs portables

« Bien sûr », car le 3D V-Cache profite plus particulièrement aux jeux et que ce modèle de portable 17 pouces est aussi doté d'une carte graphique RTX 4090 ainsi que 32 Go de DDR5. Forcément, une telle configuration ne sera pas sans faire mal au porte-monnaie. Il serait question d'un tarif de 3 904 livres sterling, soit un peu plus de 4 500 euros. Outch !